Mondiali 2026, venerdì da big: USA e Brasile in campo, Ancelotti cerca il primo successo

Prosegue la fase a gironi dei Mondiali 2026, con una giornata che resta comunque molto interessante anche “senza” Messico-Corea del Sud, sarà disputata nella notte italiana e vinta dai padroni di casa messicani. Il programma di oggi propone tre partite tra serata e notte italiana: riflettori puntati sugli Stati Uniti, attesi dall’Australia, e soprattutto sul Brasile di Carlo Ancelotti, chiamato a dare una risposta dopo il pareggio all’esordio contro il Marocco.

USA-Australia, test importante per i padroni di casa

Alle 21.00 toccherà agli Stati Uniti, impegnati contro l’Australia in una sfida importante per cambiare le ambizioni della nazionale a stelle e strisce. Giocare un Mondiale in casa porta entusiasmo, ma anche una pressione enorme.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli USA voglio confermare la crescita del movimento e dimostrare di poter recitare un ruolo importante nel calcio internazionale. L’Australia, però, resta avversario fisico, organizzato e abituato a competizioni internazionali di questo calibro. Per Christian Pulisic e compagni, dunque, quella di oggi è una partita da non sottovalutare.

Scozia-Marocco e Brasile-Haiti nella notte

Il programma proseguirà poi nella notte italiana. A mezzanotte spazio a Scozia-Marocco, gara interessante soprattutto dopo il buon pareggio ottenuto dai marocchini contro il Brasile alla prima uscita.

Alle 2.30, invece, toccherà proprio alla Seleçao contro Haiti. Per la squadra di Ancelotti l’obiettivo è chiaro: vincere, convincere e rimettere subito il proprio Mondiale sui binari giusti dopo un esordio non semplice.