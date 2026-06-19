Mondiali 2026, festa Messico e show Canada: i padroni di casa fanno la voce grossa

La giornata dei Mondiali 2026 sorride a due nazionali padrone di casa. Il Messico batte 1-0 la Corea del Sud e diventa la prima squadra qualificata ai sedicesimi di finale, mentre il Canada travolge il Qatar con un clamoroso 6-0, centrando la prima storica vittoria in Coppa del Mondo. Due serate di festa, anche se quella canadese viene macchiata dal grave infortunio di Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo.

Messico concreto: Romo decide, Rangel blinda

Contro la Corea del Sud il Messico soffre più del previsto ma trova tre punti pesantissimi. La squadra asiatica tiene di più il pallone e crea anche le occasioni migliori, ma Son nel primo tempo viene fermato da un intervento provvidenziale di Edson Alvarez sulla linea.

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Nella ripresa, però, un’incomprensione tra portiere e difensore coreano apre la strada a Luis Romo, che firma il gol dell’1-0. Nel finale la Corea spinge alla ricerca del pareggio, ma Raul Rangel salva tutto con interventi decisivi. Per la squadra di Aguire è festa, considerando la seconda vittoria consecutiva che significa qualificazione anticipata.

Canada travolgente: David fa tripletta, ma preoccupa Koné

A Vancouver il Canada domina il Qatar con un netto 6-0. Protagonista assoluto lo juventino Jonathan David, autore di una tripletta da applausi. A Segno anche Larin, Saliba e un’autorete di Al-Mannai, in una partita segnata pure dalle due espulsioni qatariote.

La festa canadese, però, viene rovinata dal terribile infortunio di Ismael Koné, coinvolto in uno scontro durissimo con Madibo al 52esimo: il centrocampista è uscire in barella tra gli applausi dello stadio. Il suo Mondiale è finito e si teme un lungo stop.