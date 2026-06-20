Chi è Matheus Cunha, l’attaccante del Manchester United che trascina il Brasile ai Mondiali 2026

Doppietta contro Haiti per l’attaccante brasiliano nella seconda giornata del gruppo C: dalla crescita in Europa al Manchester United, il profilo del classe 1999.

Matheus Cunha protagonista con il Brasile

Matheus Cunha si prende la scena ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, l’attaccante del Manchester United ha realizzato una doppietta nella sfida tra Brasile e Haiti, valida per la seconda giornata del gruppo C della rassegna iridata in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Una partita importante per la nazionale guidata da Carlo Ancelotti, chiamata a reagire dopo il pareggio deludente contro il Marocco. Cunha ha risposto presente, confermandosi una delle armi offensive del Brasile.

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Chi è Matheus Cunha

Matheus Cunha è un attaccante brasiliano di 27 anni, classe 1999. Giocatore fisico e veloce, dà il meglio quando può attaccare la profondità e sfruttare gli spazi alle spalle delle difese avversarie.

La sua carriera è iniziata in Brasile, nel Coritiba, prima del trasferimento in Europa da giovanissimo. La prima esperienza nel calcio europeo è arrivata in Svizzera, con la maglia del Sion.

Dal Lipsia all’Atletico Madrid

Dopo una sola stagione al Sion, Cunha è stato acquistato dal Lipsia per 15 milioni di euro. In Germania ha trascorso due anni, prima del passaggio all’Hertha Berlino.

La crescita del brasiliano ha poi attirato l’attenzione dell’Atletico Madrid, che lo ha portato in Liga per 35 milioni di euro. Con il club spagnolo Cunha ha vissuto due stagioni prima di trasferirsi in Premier League.

Wolverhampton e Manchester United

Il passaggio al Wolverhampton è arrivato inizialmente in prestito, prima dell’acquisto a titolo definitivo per 50 milioni di euro.

In Inghilterra Cunha ha continuato a segnare e a crescere, facendo salire ulteriormente la propria valutazione. La scorsa estate il Manchester United lo ha acquistato per 75 milioni di euro, confermandolo tra gli attaccanti brasiliani più quotati della sua generazione.

Ai Mondiali 2026, la doppietta contro Haiti può rappresentare un nuovo punto di svolta nel suo percorso con la maglia del Brasile.