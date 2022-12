Malagò: “Studieremo un premio per ricordare Mario Sconcerti”

“Studieremo una forma di premio per ricordare Mario per l’eternità, magari una borsa di studio per i giovani e le giovani giornaliste”. A dirlo è Giovanni Malagò, presente, insieme al presidente della Figc Gabriele Gravina e ad un folto numero di dirigenti sportivi e giornalisti, alla camera ardente di Mario Sconcerti allestita in Campidoglio. Inoltre, la Federcalcio ha confermato che Sconcerti verrà nominato, postumo, direttore tecnico, terzo giornalista dopo Vittorio Pozzo e Giorgio Tosatti.