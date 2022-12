Serie C 2022/2023, Vicenza passa contro Pro Sesto: tripletta di Stoppa

Il Vicenza trova un importante successo esterno sul campo della Pro Sesto nella sfida valida per la 20esima giornata del girone A della Serie C 2022/2023. Una vittoria larga, per 1-4, maturata grazie ad uno straripante Stoppa, autore di una tripletta: i veneti salgono così in seconda posizione in classifica.

La formazione veneta si fa preferire fin dai primi minuti, e dopo il tentativo di Cavion da fuori area, arriva il meritato vantaggio al quarto d’ora con Stoppa, bravo a liberarsi per il tiro e a battere Botti, grazie anche alla deviazione di Bruschi che disegna una traiettoria imprendibile. A cavallo della mezz’ora, arrivano altre due reti: prima la doppietta di Stoppa, stavolta su punizione, con la sfera che bacia il palo prima di insaccarsi, e poi con Bruschi su un calcio di rigore concesso per un contatto davvero molto lieve, per non dire impercettibile, tra Capelli e Jimenez.

Decisamente più evidente è il fallo subito da Rolfini, che con una sterzata secca manda fuori giri Giubilato: l’attaccante del Vicenza trasforma il penalty e ristabilisce il doppio vantaggio. Partita che viene nuovamente rimessa in discussione per l’espulsione diretta di Parisi per fallo su Gerbi.

Il secondo tempo si gioca su ritmi decisamente più bassi, con il Vicenza che conferma la forma migliore nonostante l’inferiorità numerica. Anzi, arriva anche il quarto gol. Lo sigla ancora Stoppa, che quindi chiude con una tripletta, su rigore concesso per il fallo ingenuo di Corradi su Dalmonte. L’unica vera occasione da rete per la Pro Sesto arriva nel finale, con Gerbi che però non supera Confente in uscita.