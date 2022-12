Serie C 2022/2023, dominio Latina ad Andria: Sannipoli e Riccardi trascinano i nerazzurri

Seconda vittoria consecutiva per il Latina, che sul campo della Fidelis Andria si impone 0-3 nella diciannovesima giornata della Serie C 2022/2023. A sbloccare il match è Daniel Sannipoli al 33′, e sempre il numero 8 trova il raddoppio al 54′ del secondo tempo. A chiudere i conti ci ha pensato Alessio Riccardi al 58′. Il Latina vola così a quota 27 punti, mentre la Fidelis subisce la terza sconfitta consecutiva e rimane in piena zona play out con 15 punti.