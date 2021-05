Playoff Serie C 2020/2021, il Sudtirol ribalta l’andata e vola al secondo turno: Pro Vercelli sconfitta 2-1

by Alessandro Amoruso

Il Sudtirol ribalta l’esito dell’andata all’interno del match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2020/2021: la Pro Vercelli è infatti sconfitta 2-1. I padroni di casa si rialzano dunque in seguito alla sconfitta dell’andata, giunta con lo stesso punteggio: decisivo in tal senso è stato il miglior piazzamento in campionato, ossia il terzo posto rispetto al quarto ottenuto dai piemontesi.

CRONACA – Il primo tempo ha visto il Sudtirol meritatamente in vantaggio per 2-0: la formazione è stata premiata l’approccio aggressivo delle battute iniziali e ha saputo approfittare della mancata reazione della Pro Vercelli per raddoppiare. Piemontesi quasi nulli in avanti e vivacizzati solo dall’ingresso in campo di Zerbin nel finale di frazione: una Pro Vercelli colpita dal colpo di testa di Odogwu al 9’e dalla punizione perfetta di Casiraghi al 30′. Il secondo tempo è decisamente meno spettacolare, con la Sudtirol che abbassa i ritmi e rinuncia anche a pungere in contropiede. Pro Vercelli costantemente in attacco ma mai realmente pericolosa dalle parti di Poluzzi, almeno fino al 78′: Costantino viene atterrato da Karic in area di rigore, Costantino dagli undici metri spiazza Poluzzi. Gli ultimi dieci minuti sono caratterizzati da un assedio ospite e da una confusione tattica dei padroni di casa, decisamente in affanno: condizioni che tuttavia non precludono l’accesso al prossimo turno di questi playoff.