Highlights e gol Picerno-Campobasso 3-2, girone C Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Antonio Sepe 15

Gli highlights e i gol di Picerno-Campobasso 3-2, match valevole per il recupero della 30esima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. Partita spettacolare al Curcio, dove i padroni di casa subiscono due reti nei primi 35′, ma non si abbattono e danno vita ad una grande rimonta. Il gol vittoria lo sigla il neo entrato Pitarresi a un quarto d’ora dal 90′. In alto e di seguito le immagini salienti del match.

LA CRONACA DEL MATCH