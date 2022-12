Highlights e gol Monterosi-Viterbese: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Terminata 2-1 la sfida tra Monterosi e Viterbese valevole per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C 2022/23. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Tartaglia a sbloccare il match al 58esimo, arriva poi al 66esimo la rete del pareggio firmata da Marotta. Il nuovo vantaggio per i padroni di casa viene firmato infine da Costantino al minuto 89′. Di seguito gli highlights del match.