Highlights e gol di Lucchese-Pontedera 1-2, girone B Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Marzia Bosco 11

Il video con gli highlights e i gol di Lucchese-Pontedera, sfida valida per la 28esima giornata della Serie C 2021/2022. I granata vincono in rimonta al Porta Elisa, con le reti di Benedetti e Magnaghi ponendosi al decimo posto a quota 33. Rossoneri che continuano a non vincere e scendono al 14esimo posto in classifica.

LA CRONACA DELLA PARTITA