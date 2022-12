Piove sul bagnato in casa Juventus. Anche l’Uefa ha infatti ufficializzato un’indagine formale nei confronti del club bianconero. Ad occuparsene sarà in particolare la Prima Camera del CFCB (l’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA, ndr), che porrà la sua attenzione su “potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario”. Il procedimento Uefa è frutto delle azioni intraprese negli ultimi giorni dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino.

Lo scorso 23 agosto il club bianconero aveva chiuso un “settlement agreement” con il CFCB, sulla base delle informazioni relative ai bilanci dal 2018 al 2022. Adesso però l’Organo Uefa sottolinea che qualora la situazione finanziaria della Juventus al termine delle indagini fosse sostanzialmente diversa oppure emergessero nuovi fatti potrebbe allora riservarsi l’opzione di rendere nullo l’accordo stretto in agosto. In questo caso l’Uefa potrebbe intraprendere azioni legali e infliggere sanzioni disciplinari come previsto dal regolamento.