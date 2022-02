Regolamento Porto-Lazio: come funziona con i gol in trasferta

by Giorgio Billone

Estadio Do Dragao - Foto Wikimedia Commons

Il regolamento di Porto-Lazio, ecco come funziona con i gol in trasferta nel match di Europa League. Cancellata da questa stagione la regola che premiava, fino allo scorso anno, chi in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno, ne avesse totalizzati di più in trasferta. Per esempio, un 2-1 dei portoghesi all’andata e un 1-0 dei biancocelesti al ritorno, avrebbe portato agli ottavi la squadra di Sarri, mentre da quest’anno si va ai supplementari. Supplementari anche in caso di doppio pareggio con qualsiasi punteggio tra andata e ritorno.