Lazio-Porto, gran gol di Immobile per il vantaggio biancoceleste (VIDEO)

by Giorgio Billone 23

Gran gol di Ciro Immobile ad aprire Lazio-Porto. Il centravanti dei biancocelesti, rientrato dopo un lieve infortunio, ha segnato l’ennesimo gol con questa maglia, non sbagliando al 20′ a tu per tu con il portiere Diogo Costa che per la verità non è prontissimo. Fantastico il lancio per l’attaccante che si invola, resiste al tentativo di recupero di Pepe ed esplode il destro sul primo palo. In alto ecco il video.