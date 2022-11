Feyenoord-Lazio, Tare: “Olandesi più riposati, è inspiegabile come possa accadere”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, a poche minuti dall’inizio della partita di Europa League 2022/2023 contro il Feyenoord, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Vogliamo vincere e ottenere il primo posto nel girone, è importantissimo per il sorteggio. Pensavamo che fosse più facile, ma è stata una lezione. Noi siamo abituati a giocare ogni tre giorni e abbiamo tutte le carte in regola per farlo, gli avversari hanno riposato. E’ inspiegabile come possano accadere queste cose, è ingiusto. Pedro? La gestione è corretta, finora è sempre riuscito a dare il suo meglio entrando a partita in corso. Oggi è fondamentale l’esperienza e anche la sua imprevedibilità”.

Tare è tornato a parlare anche dell’ammonizione inflitta a Sergej Milinkovic-Savic nell’ultimo turno di Serie A contro la Salernitana, che non permetterà al serbo di giocare il derby contro la Roma: “La situazione ci ha fatto arrabbiare. Abbiamo gestito la cosa nel miglior modo possibile, ma è la prima volta che vedo una cosa del genere. Si parlava addirittura di un rosso, ma allora tutti gli spettatori presenti hanno visto altro. Anche nel primo tempo c’è stato un intervento simile, ma non è stato estratto neanche il giallo. Sergej non meritava l’ammonizione”.