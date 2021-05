Italia, medico Ferretti: “Tutti gli infortunati possono recuperare per gli Europei”

by Sofia Cioli

“Tutti i giocatori non in perfette condizioni fisiche possono recuperare. Li valuteremo giorno per giorno”. Queste le parole del medico della Nazionale italiana Andrea Ferretti, intervenuto dal ritiro in Sardegna riguardo alla situazione degli infortunati Verratti, Sensi, Spinazzola, Pellegrini, Raspadori e Acerbi. “Verratti? Il suo ginocchio non va male e potremmo considerare anche l’idea di poterlo avere a disposizione a Europeo già iniziato. Quello che sta meglio è Acerbi poi stiamo tenendo sotto controllo le condizioni di Sensi e Raspadori. Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati” ha concluso.