Fiorentina-Hearts: rivedi la conferenza stampa di Italiano (VIDEO)

di Enrico Ricciulli 5

Il video con la conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Hearts, quarta gara della fase a gironi della Uefa Conference League 2022/2023. L’ex Spezia ritorna sulla brutta sconfitta contro la Lazio dando numerosi meriti alla squadra di Sarri. Il maggior difetto dei viola sin dall’inizio della stagione è la poca freddezza sotto porta ma l’Europa non rappresenta un peso. Al contrario è un banco di prova importante per crescere ed apprendere. Le sorti del girone sono riprese in mano dopo la vittoria in Scozia. Adesso bisogna ripartire e riconfermarsi. Sottil non è recuperato mentre Quarta, nonostante si sia rotto il naso, sarà della gara ma avrà bisogno di una maschera protettiva. Di seguito il video con le parti più importanti e significative della conferenza stampa del tecnico viola.