LIVE – Francia-Italia 5-1, Europei femminili 2022 (DIRETTA)

by Christian Poliseno

Lisa Boattin, Italia femminile - Foto LiveMedia/Cinzia Camela

La diretta testuale di Francia-Italia, match valido per la prima giornata degli Europei femminili 2022. Inizia ufficialmente l’avventura delle Azzurre nella rassegna continentale. Appuntamento oggi, domenica 10 luglio, alle ore 21 al New York Stadium di Rotherham. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Francia-Italia 5-1 (9′, 40′, 45′ Geyoro, 12′ Katoto, 38′ Cascarino, 76′ Piemonte)

90′ + 6′ – Finisce qui il match. Un buon secondo tempo salva la faccia all’Italia. Risultato finale 5-1.

90′ + 2′ – Prova in tutti i modi l’Italia, vicina al gol con Simonetti ma, a portiere battuto, Bacha dice di no.

90′ – Inizia il recupero. Al viga gli ultimi 6 minuti del match.

85′ – Attacca l’Italia, anche se un po’ sparsamente. La Francia è ormai tranquilla del risultato e le azzurre provano con l’orgoglio a cercare il secondo gol.

80′ – Ancora cambi da una parte e dall’altra. 10 al termine.

76′ – Appena entrata dalla panchina Martina Piemonte riesce a mettere dentro il gol della bandiera. Boattin mette dentro in area un pallone che la milanista mette alle spalle di Peyraud-Magnin. 5-1.

73′ – Altro cambio Italia. Dentro Piemonte per Caruso. Poco prima per la Francia escono 4 dei 5 gol segnati: Geyoro e Cascarino fuori per Dali e Malard.

67′ – La Welch richiamata al Var cambia la decisione. Come detto l’intervento non era da rosso, e il replay mostra anche che in realtà il calcio non va nemmeno vicino alla faccia. Normale intervento di gioco da cartellino giallo.

65′ – Italia in 10. Calcione di Gama in faccia a Geyoro. Cartellino forse un po’ eccessiva, non c’era violenza, è solo sbagliato il tempo dell’intervento.

61′ – Cambi per entrambe le selezioni. Per l’Italia dentro Giacinti per Girelli, per la Francia

56′ – Giallo per Simonetti. Secondo cartellino del match.

52′ – Da segnalare il doppio cambio Italia nell’intervallo. Dentro Rosucci e Simonetti per Galli e Giugliano.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ + 1′ – Si chiude il primo tempo. Francia 5 – Italia 0.

45′ – Manita: 5-0. Tripletta di Geyoro.

40′ – 4-0. Contropiede fulmineo di Geyoro che salta Giuliani e insacca a porta vuota.

38′ – 3-0 Francia. Destro incedibile da fuori l’area di rigore. Cascarino.

35′ – Ritmi più bassi adesso. 10 al termine.

27′ – Provano ad attaccare le azzurre, ma il possesso è sterile. Micidiali fino ad ora le ripartenze francesi.

22′ – Italia in bambola. Francia ancora vicina al terzo gol. Pallone fuori però.

16′ – Primo giallo del match. Ammonita Lisa Boattin.

15′ – Palo Francia con Katoto, che aveva provato il colpo di testa. Giuliani battuta, il legno salva le azzurre.

12′ – 2-0 Francia. Erroraccio di Giuliani, che respinge un pallone sui piedi di Katoto. Ugualmente come sotto, impossibile sbagliare.

9′ – Subito gol Francia, alla prima occasione: Gama rinvia male un pallone, sui piedi di Geyoro, impossibile sbagliare da lì.

5′ – Errore di Bonansea in uno contro uno, che viene ipnotizzata dal portiere avversario. Il calcio d’angolo che ne scaturisce non è pericoloso.

4′ – Solo Francia in questo inizio. Giuliani costretta a calciare sempre lungo.

1′ – Partiti. Inizia il match tra Francia ed Italia. Le azzurre iniziano il loro Europeo.