Europei femminili 2022: Italia reagisce ma ferma al palo, con l’Islanda è solo 1-1

by Christian Poliseno

Milena Bertolini - Foto LiveMedia/Cinzia Camela

Procede a rilento il percorso dell’Italia, che nel suo secondo match degli Europei femminili 2022 ottiene soltanto un pareggio contro l’Islanda, tornando a casa con un punto. Buona la prestazione per la formazione del ct Bertolini, che finisce subito sotto, provando poi a risalire ma segnando solo un gol, e rimanendo bloccata poi al palo. Il risultato finale è 1-1.

Un’Italia straripante, in qualsiasi fase e zona del campo, fasce laterale in primis. L’avvio è pero shock, con le azzurre che vanno subito sotto. Provano Bergamaschi e Piemonte a fare gioco, ma la fase difensiva avversaria è precisa e puntale, chiudendo gli spazi. Ottime praticamente tutte le azzurre, che però ottengono il minimo da un match dominato. Possesso 65-35, pali 20 contro 10, angoli 6-1, ma ciò che conta è il risultato, che impone la parità. Azzurre che a questo punto pensano già al prossimo match contro il Belgio, lunedì 18, con l’idea di raggiungere il secondo posto nel girone, con la Francia inarrestabile teoricamente. L’unico risultato possibile sarà la vittoria.

Gama e compagne che non sono quasi mai riuscite ad essere molto pericolose, avendo creato tantissimo e raccolto davvero poco. Migliore in campo senza nessun dubbio Barbara Bonansea, che ha cambiato la partita con la sua entrata in campo, fornendo un assist e colpendo un palo. Non è mancato dagli spalti l’incitamento alle azzurre e alle avversarie, in un bellissimo scenario all’Academy Stadium di Manchester.

La sfida comincia su ottimi ritmi da parte di entrambe le Nazionali, con il primo pericolo portato dall’Islanda già nei primi secondi con Vilhajalmsdottir, che trova la rete dopo poco meno di 180 secondi. Avvio molto complicato per le azzurre, che ci mettono un po’ ad entrare in partita. Quando ci entrano però, macinano gioco, non riuscendo però in tutto il resto del primo tempo a darvi seguito, lasciando il risultato sullo 0-1 dopo i primi 45 minuti.

La seconda frazione vede i ritmi tenersi discreti, con l’Italia che prova in tutti i modi a non uscire dal match, continuando a giocare, adesso con più concretezza. Appena superata la mezz’ora arriva il pareggio azzurro grazie alla rete segnata da Valentina Bergamaschi, dopo un fantastico contropiede di Barbara Bonansea. Bonansea che è entrata in campo con grande forza e voglia di fare, poco dopo infatti va’ vicino al gol, ma il suo tiro sbatte sul palo. Null’altro da segnalare, il match si chiude infatti proprio 5-1.