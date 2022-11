Tragedia in Argentina: è morto Andres Balanta, difensore 22enne dell’Atletico Tucuman

di Mattia Zucchiatti 5

Andres Balanta, difensore centrale 22enne, è morto dopo essere crollato privo di sensi in campo, probabilmente per un infarto. “L’Atletico Tucumán si rammarica di confermare la morte del calciatore colombiano Andres Balanta. Abbracciamo e accompagniamo con profondo rispetto la tua famiglia e i tuoi amici in questo momento”, si legge in un tweet del club argentino. Cresciuto nel settore giovanile del Deportivo Cali, Balanta aveva esordito in prima squadra il 7 maggio 2018. In Nazionale, aveva debuttato nell’under 17 nel 2017 per poi vestire le maglie dell’under 20 e della Colombia Olimpica.