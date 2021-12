Premier League 2021/2022: il Brighton riacciuffa il Chelsa al 91′, termina 1-1

by Andrea Bellini

Chelsea 2015/2016 - Foto Joshjdss - CC BY 2.0

Stop beffardo per il Chelsea, che nella ventesima giornata della Premier League 2021/2022 pareggia in casa contro il Brighton. Un punto in realtà ampiamente meritato per gli ospiti, visto quanto fatto vedere soprattutto in avvio di secondo tempo. I Blues sono apparsi stanchi e con poche idee, e hanno perso per infortunio sia James che Christensen (preoccupano di più le condizioni dell’inglese). Nota positiva per Tuchel, il secondo gol consecutivo di Lukaku.

GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

CRONACA – La partita è frizzante fin dai primissimi minuti, con gli ospiti che si basano soprattutto sulle azioni personali di Tamptey che, in assenza di Trossard, si mette in mostra tra i più positivi dei suoi. Ma il Chelsea, con il passare dei minuti, prende in mano il pallino del gioco, e al 17′ va vicinissimo al gol: uscita imperfetta del portiere del Brighton Sanchez, che smanaccia; si scatena una mischia in cui Azpilicueta trova il tiro, ma la palla sbatte sul palo. Al 25′, Mount arriva al tiro, deviato in angolo da Sanchez, dopo la bella verticalizzazione di Kovacic per Lukaku. E proprio il belga ex Inter trova la rete dal successivo corner con un colpo di testa; rete convalidata dopo una revisione al var, visto che il bega aveva colpito al volto Maupay, che riporta anche una ferita sul naso. Nel mezzo, il gioco era rimasto fermo per l’infortunio occorso a James: al suo posto Marcos Alonso.

Ma la rete dei Blues dà la carica al Brighton, che prende sempre più campo. Prima dell’intervallo, arriva il tiro di Lallana respinto da Mendy, ma è a inizio ripresa che gli ospiti spingono sempre di più, meritando un pareggio che però non arriva. Infatti, nel secondo tempo fioccano in maniera per certi versi inaspettata per i Seagulls: Moder trova subito una deviazione complicata, che esce alta di poco, mentre poco dopo Bissouma fa partire un bel tiro da fuori, alzato in corner da Mendy. Il portiere del Chelsea è protagonista al 60′, fermando Mac Allister nell’uno contro uno. Nell’occasione, Rudiger riesce poi a murare Maupay, che pochi minuti prima era andato vicinissimo al gol con un diagonale dal limite. Nel mezzo, il Chelsea aveva sprecato un incredibile due contro uno con Hudson-Odoi.

Passata questa sfuriata del Brighton, gli uomini di Tuchel riescono a riprendere campo, anche se fanno fatica a creare occasioni nitide per il raddoppio. A cavallo della mezz’ora, Alonso quasi segna in mischia, poco dopo Cucurella devia il tiro di Mount dopo una palla persa dalla sua difesa. A cinque minuti dal termine, una bella azione porta Lukaku a provare il tiro, ma il belga viene murato da Veltman. Ma, proprio quando tutto sembrava avviato verso la naturale conclusione, arriva la doccia ghiacciata per i Blues. Il Brighton muove bene la palla da destra a sinistra, Cucurella mette in mezzo un cross che Welbeck devia in rete di testa. Mendy immobile, 1-1 al 91′. Il risultato, poi, non cambia più: terzo pareggio nelle ultime cinque per il Chelsea, il Brighton sale al decimo posto.