Manchester City-Liverpool in tv: data, orario e diretta streaming, ottavi Carabao Cup 2022/2023

Tutte le informazioni per Manchester City-Liverpool, match valevole per gli ottavi di finale della Carabao Cup 2022/2023. Archiviato il Mondiale di Qatar 2022 con il trionfo dell’Argentina, è già tempo di tornare a pensare alle varie competizioni per club e, in Inghilterra, non c’è neanche spazio per rifiatare. I Citizens guidati da Pep Guardiola, infatti, prima di rituffarsi sul campionato andranno a caccia della qualificazione ai quarti di finale della Coppa di Lega contro i Reds di Jurgen Klopp. Una sfida assolutamente da non perdere, che regalerà sicuramente forti emozioni. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 22 dicembre alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta tv ed in streaming su Dazn. E’ prevista anche la diretta tv in chiaro su Nove.