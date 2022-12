Ansia per Gianluca Vialli, Gazzetta: condizioni si aggravano, la madre vola a Londra

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Gianluca Vialli, peggiorate nell’ultimo periodo, tanto che la scorsa settimana aveva annunciato la decisione di prendersi una pausa dagli impegni con la Federcalcio per “utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia”: il tumore al pancreas che lo tormenta ormai da cinque anni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le condizioni dell’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria e Juventus si sono aggravate a tal punto da costringerlo al ricovero presso la clinica di Londra dove già aveva sostenuto due cicli di chemioterapia. Un momento molto delicato, testimoniato anche dalla presenza della madre Maria Teresa, volata nella capitale inglese per stare vicina al proprio figlio.