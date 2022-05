Playoff 2022 Serie A2 basket: orgoglio Chiusi, ma Udine vince e va in finale

by Andrea Bellini

Marco Giuri - Foto profilo ufficiale Facebook Apu Udine

La cronaca e i tabellino di Umana Chiusi-Apu Old Wild West Udine, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Prova di grande orgoglio per i padroni di casa, che lottano fino alla fine e accarezzano una rimonta che sfuma nel finale; Udine vince ancora e vola in finale: 71-76 il risultato.

LA PARTITA – Cominciano bene gli ospiti, che piazzano subito un parziale di 0-6, ma Chiusi reagisce bene e risale fino al -3 (12-15). È proprio a questo punto, però, che i friulani trovano uno strappo impressionante con le quattro triple realizzate da Mussini e Giuri, due a testa (14-27), chiudendo il primo quarto con la doppia cifra di vantaggio (17-27). Il secondo quarto vede un buon allungo per Udine, che arriva a toccare il +17 (19-36), con il vantaggio che si assesta sul +12 all’intervallo lungo (30-42).

Il terzo quarto si apre con un parziale da 7-0 di Chiusi con Udine che, tra secondo e terzo parziale, non segna per cinque minuti; ma i friulani rispondono con, a loro volta, sette punti di fila, ristabilendo il distacco sul 37-49. Con la tripla di Medford e il gioco da tre di Raffaelli, però, Chiusi torna a -6, un distacco che rimane fino alla fine del parziale (51-57). Il quarto quarto è emozionante, perché Chiusi è consapevole di avere l’ultima opportunità per provare ad allungare la serie, mentre Udine mette in campo tutta la propria classe per resistere. I padroni di casa accorciano fino al -2, poi Wilson fa 1/2 dalla lunetta e manca l’aggancio (68-69). È l’occasione per Udine di tornare ad avere due possessi di vantaggio (68-73) e chiudere la contesa.

TABELLINO

CHIUSI: 22 Medford, 17 Wilson, 15 Musso, 11 Raffaelli, 4 Ancellotti, 2 Pollone

UDINE: 16 Mussini, 15 Cappelletti, 14 Giuri, 13 Walters, 9 Lacey, 4 Pellegrino, 3 Italiano, 2 Ebeling