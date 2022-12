Nba 2022/2023: ottava vittoria consecutiva per i Knicks, successo Chicago a Miami

Vittoria esterna per gli Utah Jazz, che battono 111-126 i Detroit Pistons segnando almeno 30 punti in ogni quarto. Per i padroni di casa non sono bastati i 38 punti di Markkanen per evitare la sesta sconfitta nelle ultime sette gare, mentre per Utah è Ivey il miglior marcatore con 30 punti. Finalmente Chicago alla FTX Arena di Miami! I Bulls rialzano la testa dopo quattro sconfitte consecutive battendo gli Heat 103-113 grazie ai 29 punti di Vicevic e ai 24 di DeRozan. Ottava vittoria di fila, invece, per i New York Knicks, che dominano 132-94 sul terreno di casa contro i Golden State Warriors partendo subito 8-0. Sesta sconfitta nelle ultime otto per i campioni NBA in carica. I Washington Wizards vincono a sorpresa a Phoenix, dove si sono imposti 110-113 trascinati da Kyle Kuzma, autore di 29 punti, sei rimbalzi e sei assist con 5/10 dall’arco. Tutto facile, invece, per i Denver Nuggets, che trovano il successo casalingo battendo Memphis sul 105-91.