Lutto nel mondo del basket: è morto Casalini, iconico assistente di Peterson

by Davide Triolo

Pallone FIBA Champions League - Foto "championsleague.basketball"

Un lutto ha scosso il mondo del basket e colpito gli appassionati: è morto Franco Casalini. Lo storico assistente di Dan Peterson ha vinto il vincibile con l’Olimpia Milano e si è arreso soltanto a un infarto all’età di 70 anni. L’ex commentatore sportivo, tra le altre mansioni ricoperte in vita, è ricordato anche per il bis Coppa Intercontinentale/Coppia Campioni nel 1988, così come per lo Scudetto datato 1989. La redazione di Sportface.it si unisce al cordoglio della famiglia; un’icona del basket ha lasciato il mondo terreno, lasciando però dietro di sé una serie di ricordi impossibili da cancellare per il mondo cestistico italiano.