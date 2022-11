Highlights Verona-Varese 91-98: Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Antonio Sepe 10

Il video con gli highlights di Verona-Varese 91-98, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket. Quinta vittoria consecutiva per Varese, che domina i primi due quarti e, dopo aver rischiato nella seconda parte di match, riesce a conquistare punti importanti che lo fanno salire a quota 12 punti in classifica. Di seguito il video con le azioni più significative ed i momenti più importanti della partita.

