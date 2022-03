Highlights Sassari-Tortona 83-87: Serie A1 2021/2022 basket (VIDEO)

Il video con gli highlights di Banco di Sardegna Sassari-Derthona Basket Tortona 83-87, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A1 2021/2022. Bella vittoria della squadra piemontese, che ottiene i due punti che garantiscono il quarto posto in classifica in concomitanza con Reggio Emilia. Stasera il successo poteva essere anche più rotondo in favore degli ospiti, abbondantemente avanti oltre i dieci punti sia nel secondo sia nel terzo quarto. I sardi, però, hanno sempre trovato il modo di rimanere aggrappati. Alla fine ad essere più lucida è stata Tortona, che ha chiuso la questione grazie al canestro di Cain e ai liberi trasformati da Sanders.