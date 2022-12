Brescia combatte ma perde contro il Lietkabelis 79-70 nell’ottava giornata di Eurocup 2022/2023. La squadra di coach Magro paga a caro prezzo il black-out difensivo avuto nel primo quarto che ha permesso ai padroni di casa di allungare di 15 lunghezze e amministrare il match. La squadra lituana porta quattro giocatori in doppia cifra e resta imbattuta in casa nella competizione, quarta vittoria su quattro partite giocate in Lituania, e sale a 11 punti in classifica in 5^ posizione. Quarta sconfitta in fila per Brescia, a cui non bastano i 14 di Della Valle e Massinburg, che resta ferma in 9^ e penultima posizione a 9 punti.

Primo quarto equilibrato nelle prime azioni in cui Brescia si difende bene. A metà parziale il Lietkabelis strappa e allunga di 10 punti, complice un black-out difensivo della squadra di Magno che chiude il primo quarto in svantaggio di 12 punti 26-14. 3 palle perse per Brescia che tira con il 35% dal campo e un pesante 22% da due punti.

Nel secondo quarto i padroni di casa amministrano il vantaggio accumulato nella fine del quarto precedente. Brescia torna in partita tirando con il 60% dalla media distanza ma paga le disattenzioni difensive precedenti chiudendo il primo tempo sotto di 7 punti 43-36. Della Valle e Massinburg tengono in piedi la Germani con 4 e 5 punti nel secondo quarto. Sponda Lietkabelis bene Griciunas con 10 punti e 2 rimbalzi.

Meglio Brescia nel terzo quarto con la squadra di Magro che torna sotto alla squadra lituana trovando anche il vantaggio con una tripla di Della Valle, altri 6 punti per il playmaker della Germani, per il 55-56. Non bene offensivamente il Lietkabelis che chiude il quarto sopra di un punto 57-56 con soli 14 punti realizzati, 41% dal campo e 33% da tre per i padroni di casa.

Quarto quarto punto a punto in cui Brescia trova il massimo vantaggio con una tripla di Massinburg per il +4. L’inerzia sembra della partita sembra cambiare quando i padroni di casa piazzano un parziale di 9-0 che ribalta il punteggio. La squadra di Magro sbaglia due canestri pesanti e si fa scappare il match uscendo sconfitta 79 a 70.