Basket, Serie A 2021/2022, Trieste-Cremona 84-72: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Andrejs Grazulis - Foto: Ciamillo-Castoria

L’Allianz Pallacanestro Trieste è riuscita ad avere la meglio sulla Vanoli Basket Cremona per 84-72, al termine dell’incontro valido per la ventisettesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Presso il PalaTrieste, i padroni di casa hanno condotto il match sapientemente nell’arco dei quattro quarti regolamentari, concedendo raramente spazio d’iniziativa agli avversari; dopo due successi consecutivi, ecco il terzo sigillo dei friulani, sempre più convinti delle proprie potenzialità. Dal canto loro, in vista di una dolorosa retrocessione quasi inevitabile, match di rincorsa e praticamente mai alla portate per Cremona, quasi rinunciataria in determinati frangenti. Grazulis e Konaté hanno letteralmente steso Cremona, proponendo soluzioni offensive sempre differenti e andando a segno con continuità da due; il primo citato, nel dettaglio, non si è tirato indietro anche con le esecuzioni da tre e ha sorpreso Cremona in più e più occasioni. Impossibile inoltre non menzionare la connessione tra Cavaliero e Lever, pragmatica nel definire il punteggio nei momenti cruciali tra terzo e quarto parziale. Per quanto concerne gli ospiti, Juskevicius ha tentato di trascinare i suoi compagni a suon di triple e iniziative personali, sebbene il suo apporto in solitaria non sia stato abbastanza. Di seguito il tabellino completo di Trieste-Cremona.

TABELLINO ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-VANOLI BASKET CREMONA 84-72 (26-24; 15-15; 22-17; 21-16)

TRIESTE – Grazulis 17, Konaté 14, Lever 12, Clark 9, Banks 9, Mian 6, Campogrande 5, Davis 3, Cavaliero 0, Longo N.E., Deangeli N.E.,

CREMONA – Juskevicius 21, Spagnolo 10, Cournooh 10, Dime 8, Tinkle 8, Sanogo 5, Kohs 3, Gallo 0, Zacchigna N.E., Agbamu N.E.,