Basket, semifinali Playoff A2 2022: gara-2 Cantù-Ravenna 79-69, cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Giovanni Severini - Foto profilo ufficiale Facebook Pallacanestro Cantù

L’Acqua S. Bernardo Cantù batte 79-69 l’OraSì Ravenna nella sfida valevole come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. La squadra lombarda, dopo aver vinto gar-a1 di misura, si impone in casa e allunga nella serie. La formazione ravennate recupera nel secondo quarto e va all’intervallo lungo in vantaggio, ma non basta per avere la meglio. Agli ospiti non bastano i 17 punti di Cinciarini, mentre tra i padroni di casa il best scorer è Da Ros (16 punti). Di seguito, cronaca e tabellino del match.

LA PARTITA

Simioni sblocca il punteggio dopo 37″ di gioco (0-2), ma Cantù risponde (7-7). Sono proprio i padroni di casa poi a tentare l’allungo (16-11), Ravenna reagisce e torna sotto con la tripla di Cinciarini (18-17) ma Cantù alza il ritmo e chiude la prima frazione in vantaggio (22-17). Nel secondo quarto Sullivan lancia subito gli ospiti (22-19), che pareggiano i conti sul 22-22, dando il via ad una bella lotta (26-26). La tripla di Simioni porta avanti gli ospiti (28-29), Berdini tiene la partita in equilibrio (33-33) ma alla fine è Ravenna a chiudere in vantaggio la prima metà gara.

Nel terzo quarto è Tilghman ad aprire le danze con due liberi (37-40), ma i padroni di casa reagiscono e tornano in vantaggio con il canestro di Stefanelli (41-40), per poi allungare con la tripla di Da Ros (50-47). La tripla di Stefanelli poi tiene avanti Cantù (57-52), che riesce così a chiudere la frazione in vantaggio (59-52). Nel quarto quarto Bryant rilancia i padroni di casa (61-52), ma Ravenna non molla (63-58). Cantù però spinge sull’acceleratore (72-64) e allunga fino al 79-69 che vale la vittoria.

IL TABELLINO

ACQUA S. BERNARDO CANTU’-ORASI’ RAVENNA 79-69 (22-17, 15-21, 22-14, 20-17)

CANTU’: Stefanelli 7, Bayehe 14, Nikolic 7, Allen 13, Vitali 8, Bucarelli 6, Cusin, Borsani, Severini 2, Bryant, Da Ros 16, Tarallo.

RAVENNA: Cinciarini 17, Benedetti 2, Denegri 8, Gazzotti 6, Simioni 14, Ciadini, Arnaldo, Bardini 4, Martini, Sullivan 8, Tilghman 10.