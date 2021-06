Basket, playoff Serie A2: Udine-Scafati 85-79, cronaca e tabellino. Friulani sul 2-0

by Michele Muzzarelli

La Amici Pallacanestro Udinese si avvicina alla finale Playoff di Serie A2 2020/2021, conquistando il successo anche in gara-2 di semifinale contro Scafati per 85-79. Una partita molto tirata, ma che alla fine permette ai friulani di portarsi sul 2-0 nella serie e andare a giocare gara-3 in Campania decisamente con un altro spirito. Decisivo Johnson con 19 punti, ma sono quattro i giocatori in doppia cifra a fine partita. A Scafati invece non bastano i 15 punti di Sergio e i 14 di Thomas e Marino.

La cronaca – Il match parte nel segno di Johnson, autore dei primi 6 punti di Udine. Allo stesso tempo Scafati fatica in fase offensiva e i padroni di casa scavano subito il primo gap (13-6), ma nel finale del primo periodo arriva il controparziale ospite con Rossato e Cervi che portano il risultato sul 18-16 dopo i primi dieci minuti. Copione analogo nel secondo quarto, con i friulani che si portano sul +5 dopo aver subito l’aggancio ma con i campani che si riportano prontamente sotto. Stavolta però è Scafati a trovare percentuali importanti, che permettono agli ospiti di andare all’intervallo lungo in vantaggio 38-41.

Il terzo quarto si rivela una battaglia punto a punto, con sorpassi e controsorpassi e con Scafati che si affida ancora molto al tiro dalla distanza. Udine riesce comunque a recuperare e iniziare il quarto e ultimo periodo in vantaggio 59-57. Le triple di Antonutti e Johnson portano i friulani avanti 69-63, ma Marino e Thomas tengono i campani in partita fino all’ultimo minuto. E’ proprio Thomas a sbagliare la tripla del possibile pareggio, con Johnson che fissa il risultato sull’85-79 finale.

Il tabellino

Amici Pallacanestro Udinese: Amato 12, Nobile 7, Mian 4, Italiano 7, Pellegrino 2, Foulland 8, Deangeli, Antonutti 13, Agbara, Schina 1, Johnson 19, Giuri 12.

Basket Scafati 1969: Musso 8, Cucci 5, Marino 14, Rossato 12, Cervi 3, Sergio 15, Thomas 14, Palumbo 8, Gaines, Benvenuti.