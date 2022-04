Basket femminile, gara-1 finale playoff Serie A1: Schio-Virtus Bologna 83-73, cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Giorgia Sottana - Schio - Foto Lega Basket Femminile

La cronaca e il tabellino di Famila Wuber Schio-Virtus Segafredo Bologna 83-73, sfida valida come gara-1 della finale dei playoff della Serie A1 femminile 2021/2022 di basket. Le padrone di casa centrano la vittoria nella prima gara della serie, avvicinandosi quindi alla vittoria finale. Bologna combatte fino all’ultimo ma alla fine cede alla distanza. Tra due giorni il secondo match, nuovamente in terra veneta, prima di spostarsi per gara-3, ed eventualmente 4, in Emilia.

La cronaca – Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Gruda che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 24-19. Nel secondo quarto la situazione non cambia, con Schio che allunga sulle avversarie e finisce in vantaggio di diversi punti. Si va negli spogliatoi con il risultato di 43-29.

Terzo quarto che invece vede per la prima volta le ospiti fare meglio, recuperando qualche punto anche se rimanendo in svantaggio, finendo sul 60-49. L’ultima frazione invece vede Bologna provare a rientrare nel match, ma Schio tiene sempre il controllo della gara, non facendosi mai avvicinare e portandosi a casa la vittoria in maniera agevole. Risultato finale: 83-73.