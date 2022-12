Atletica, Eugenio Giani: “Al lavoro per ospitare a Firenze il Golden Gala”

Firenze non si accontenta del via ufficiale al Tour de France 2024. “Sto lavorando con la Federazione di atletica per avere nel 2023 il Golden gala di atletica che solitamente si svolge a Roma. Abbiamo fatto anche un’offerta per poterlo svolgere allo stadio Ridolfi di Firenze, ci terrei in modo particolare, perché vedere il campione olimpico Jacobs a Firenze diventa elemento di stimolo per tanti ragazzi ad avvicinarsi all’atletica leggera”, ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una iniziativa a Firenze.