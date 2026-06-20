Andy Diaz vola a 17,24 e trascina Livorno: “Il 18? Non lo cerco più, spero che arrivi”

Andy Diaz illumina la prima giornata della Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti a Rieti. Il campione del mondo indoor del salto triplo, pur con rincorsa ridotta a 13 passi invece dei consueti 15, atterra a 17,24 con vento regolare e regala il massimo dei punti (12) alla Libertas Unicusano Livorno. Allo stadio Guidobaldi, seguito da coach Fabrizio Donato, dalla nonna Milagros, dalla fidanzata Valentina e dal suo gruppo di allenamento, Diaz conferma ancora una volta di essere in grande condizione.

Due salti, vittoria e missione compiuta

La gara di Diaz è durata appena due tentativi. Al primo salto arriva subito a 17,24, nonostante oltre trenta chilometri lasciati sulla battuta. Al secondo, con forte vento contrario, chiude comunque a 17,03. Poi basta così: l’obiettivo era vincere e portare punti alla società.

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Alle sue spalle si piazzano Simone Biasutti con 16,61 e Federico Bruno con 16,37, nuovo personale. “Non sono venuto per fare grandi risultati”, ha spiegato Diaz. “Contava vincere e dare 12 punti alla Libertas Unicusano Livorno. Sono arrivato in pedana e neanche sapevo con quanti appoggi dovessi gareggiare. Fabrizio mi ha detto la rincorsa e ho dovuto tagliare due appoggi perché la pedana era corta”.

Il sogno dei 18 metri e gli altri risultati

Diaz non nasconde il grande obiettivo, ma prova a viverlo senza ossessione: “Sono stanco di ripetere che voglio gare questo record (saltare 18 cm), ndr). Non lo sto più cercando, spero che arrivi. Mi sento bene, sto facendo nulli molto lunghi: basta prendere la pedana giusto e un po’ di vento”.

Nel resto della giornata spiccano il 12.94 di Celeste Polzonetti nei 100 ostacoli, il duello Mangione-Bonora nei 400 e la vittoria di Francesco Fortunato su Massimo Stano nella marcia. Prossime tappe per Diaz: Barletta, Assoluti Italiani e poi Bydgoszcz.