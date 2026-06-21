World Climbing Series Innsbruck, Giovanni Placci vola in finale Lead: Schenk chiude 20°

Grande prova dell’azzurro nella semifinale maschile, chiusa al 4° posto con 46+. Filip Schenk, primo nelle qualifiche, si ferma invece in semifinale dopo una giornata comunque da protagonista.

World Climbing Series, giornata intensa per la Lead a Innsbruck

Giornata di alto livello per la Lead alla World Climbing Series di Innsbruck. Sulle pareti austriache, tra temperature elevate e vie particolarmente selettive, gli specialisti internazionali si sono sfidati in una prova dal tasso tecnico molto alto.

Per l’Italia arriva una grande notizia dalla gara maschile: Giovanni Placci ha conquistato l’accesso alla finale Lead con una semifinale di grande spessore. L’azzurro ha chiuso al 4° posto con il punteggio di 46+, entrando tra i migliori otto della competizione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Qualifiche femminili: azzurre fuori dalla semifinale

Nelle qualifiche femminili le azzurre hanno lottato, senza però riuscire a centrare il pass per la semifinale.

Viola Battistella e Savina Nicelli hanno concluso a pari merito in 41ª posizione, mentre Valentina Arnoldi ha terminato la sua prova al 67° posto.

In testa alla classifica femminile si è piazzata Janja Garnbret, al rientro dopo una pausa dalle competizioni. Alle sue spalle la coreana Chaehyun Seo e l’austriaca Jessica Pilz.

Schenk domina le qualifiche maschili, Placci entra in semifinale

Molto positiva la prova degli azzurri nelle qualifiche maschili. Filip Schenk ha firmato una prestazione di altissimo livello, chiudendo al comando con 2 top e mettendosi alle spalle tutti i rivali.

Dietro di lui il giapponese Sorato Anraku, secondo con 1 top e 42, e lo sloveno Luka Potočar.

Ottima qualifica anche per Giovanni Placci, che con una prova solida ha conquistato la semifinale chiudendo in 10ª posizione.

Sono rimasti invece di poco fuori dalla top 24 Ernesto Placci, 26°, e Andrea Ludovico Chelleris, 29°. Più indietro Riccardo Vicentini, 44°, e Giorgio Tomatis, 45°.

Giovanni Placci in finale Lead maschile

In semifinale è arrivata la conferma di Giovanni Placci. L’azzurro ha raggiunto quota 46+, risultato che gli è valso il 4° posto e la qualificazione alla finale Lead maschile.

Davanti a lui soltanto il giapponese Neo Suzuki, primo con 52, lo spagnolo Alberto Ginés López, secondo con 48, e Sorato Anraku, terzo con 47+.

Si ferma invece in semifinale il percorso di Filip Schenk. Dopo aver dominato le qualifiche maschili, l’azzurro non è riuscito a ripetersi nell’ultima prova di giornata e ha chiuso in 20ª posizione con 32.

Resta comunque una tappa di grande valore per Schenk, protagonista assoluto nella prima fase di gara.

Top 8 semifinale Lead maschile

Neo Suzuki — JPN — 52 Alberto Ginés López — ESP — 48 Sorato Anraku — JPN — 47+ Giovanni Placci — ITA — 46+ Jakob Schubert — AUT — 39+ Putra Tri Ramadani — INA — 39+ Adam Ondra — CZE — 37 Luka Potočar — SLO — 36+

Finale Lead maschile, Placci contro i migliori

L’appuntamento è ora con la finale Lead maschile, dove Giovanni Placci tornerà in parete per giocarsi tutto contro i migliori specialisti del circuito internazionale.

Dopo il 4° posto in semifinale, l’azzurro arriva all’atto decisivo con una prova di grande solidità alle spalle e la possibilità di chiudere da protagonista la tappa di Innsbruck.