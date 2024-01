Volley maschile, Coppa Italia 2024: Perugia vola alle Final Four, Modena battuta in tre set

La Sir Susa Vim Perugia è la quarta e ultima squadra qualificata alle Final Four della Del Monte Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile, in programma a Bologna il 27 e 28 gennaio prossimi. Al Pala Barton gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno battuto la Valsa Group Modena per 3-0 (25-22, 25-16, 25-18) guadagnandosi così il diritto a sfidare Milano nella semifinale. Troppi errori per gli emiliani di coach Petrella (sono ben 27 a fine match, contro i 13 degli avversari) in partita solo nel finale del primo set e poi mai capaci di dare l’impressione di poter mettere in difficoltà la corazzata umbra.

La cronaca – La partita inizia con qualche difficoltà di troppo per Modena, che sbaglia diversi servizi e soffre l’abilità di Perugia in fase di cambio palla. L’asse Giannelli-Semeniuk fa il bello e il cattivo tempo, mentre tra gli emiliani il più ispirato sembra essere Rinaldi. Perugia vola sul 16-10 e sembra pronta a chiudere il primo set, ma Modena torna sotto con grande carattere sfruttando alcuni grandi attacchi di Sapozhkov e al miglioramento della ricezione. Gli ospiti hanno anche la palla del pareggio sul 23-22, ma proprio il russo sbaglia l’attacco regalando due set ball a Perugia. Basta la prima, con il muro di Semeniuk che vale il 25-22 in favore degli uomini di coach Lorenzetti.

Il secondo set inizia con Modena pienamente in partita, ma con il passare dei minuti gli errori degli uomini di coach Petrella iniziano a moltiplicarsi. Pesante l’ingresso di Davyskiba, che con due attacchi falliti propizia il break di Perugia sul 14-10. Dall’altra parte della rete Sememiuk continua a fare il diavolo a quattro e in pochi istanti gli umbri volano sul 18-10 con grande facilità. Stavolta la rimonta non riesce agli emiliani, che nel set regalano con i propri errori almeno la metà dei punti a quella che è già una vera e propria corazzata del volley mondiale. Inevitabile così il 25-16 con cui la Sir Susa Vim si porta sul 2-0. Il terzo set inizia subito con Perugia in controllo, gli umbri fanno girare con leggerezza il braccio e allungano ben presto anche nel terzo parziale portandosi sul 13-8. Gli ultimi minuti di partita diventano pura gestione per la Sir Susa Vim, che chiude con Herrera sul 25-18 finale.