Volley, Champions League 2021/2022: Trento batte Cannes in 4 set e vola ai quarti di finale

by Michele Muzzarelli

Alessandro Michieletto (Trento) in attacco, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

L’Itas Trentino chiude con una vittoria la Pool E della Champions League 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di coach Lorenzetti hanno vinto per 3-1 sul campo dei francesi del Cannes, conquistando così l’accesso ai quarti di finale della massima competizione europea per club. Daniele Lavia mattatore con 24 punti, ma protagonisti anche Kaziyski con 18 punti e Lisinac e Michieletto che chiudono con 14 punti a testa. Per i francesi Annicette è il miglior marcatore con 12 punti.

IL TABELLINO COMPLETO DEL MATCH

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

La partita è iniziata con qualche difficoltà per Trento, che approccia in maniera superficiale l’incontro e parte in svantaggio 7-2 con troppe imprecisioni in ricezioni. In pochissimi minuti però entrano in partita i giocatori di Lorenzetti, che ribaltano la situazione con Lavia e Kaziyski arrivando a chiudere sul 25-23. Il secondo set è un assoluto monologo trentino, poco da aggiungere al 25-9 con cui tutto sembra scorrere facilmente come nella gara di andata. In realtà il terzo set si trasforma in una lotta punto a punto, con Trento che riesce a rientrare dal 21-18, arriva anche a match ball sul 27-26 ma alla fine cede 29-27. Poco cambia, perchè nel quarto set Michieletto e compagni partono con ben altro spirito, andando ad archiviare rapidamente la pratica per il 14-25 finale.