LIVE – Berlino-Trento 3-2 (25-21, 25-22, 9-25, 21-25, 15-13): ritorno quarti Champions League 2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Muro di Trento, Coppa Italia Superlega 2022 - Foto Legavolley

La diretta testuale di Berlino Recycling Volleys-Itas Trentino, gara di ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League 2021/2022 di volley maschile. Dopo la netta vittoria per 3-0 in casa, agli uomini di Lorenzetti basterà vincere due set per mettere in cassaforte il passaggio del turno. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di mercoledì 16 marzo. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

BERLINO – TRENTO 3-2 (25-21, 25-22, 9-25, 21-25, 15-13)

QUINTO SET E MATCH BERLINO

QUINTO SET – Gran colpo di Pinali, 10-10

QUINTO SET – Pinali!! 5-6

QUINTO SET – Ace Michieletto, 4-5

QUARTO SET TRENTO 21-25

QUARTO SET – Ace Michieletto, 20-22

QUARTO SET – Ace Trento, 17-19

QUARTO SET – Muro Pinali, 13-13

QUARTO SET – Out la battuta di Berlino, 9-9

QUARTO SET – Primo tempo di Sbertoli, 8-6

QUARTO SET – Michieletto! 4-3

TERZO SET TRENTO 9-25

TERZO SET – Spettacolo di Michieletto! 7-20

TERZO SET – Pallonetto Michieletto, 5-14

TERZO SET – Out la battuta di Berlino, 5-11

TERZO SET – Mani out di Sbertoli, 2-8

TERZO SET – Attacco profondo di Pinali, 1-6

TERZO SET – Lisinac! 1-5

TERZO SET – Subito tre consecutivi di Trento, 0-3

SECONDO SET BERLINO 25-22

SECONDO SET – Ancora ace!! 22-21

SECONDO SET – Ace di Michieletto, 22-20

SECONDO SET – Michieletto murato, 19-17

SECONDO SET – Attacca Pinali, 16-15

SECONDO SET – Michieletto! 16-14

SECONDO SET – Quattro consecutivi dei padroni di casa, 14-11

SECONDO SET – Sorpasso Berlino, 12-11

SECONDO SET – Attacco di Michieletto, 5-9

SECONDO SET – Muro di Pinali, 0-4

SECONDO SET – Due muri di Trento, 0-2

PRIMO SET BERLINO 25-21

PRIMO SET – Pallonetto di Lisinac, 21-18

PRIMO SET – Out la battuta dei padroni di casa, 18-17

PRIMO SET – Vincente di Kaziynski! 16-16

PRIMO SET – Attacca Carle, 13-11

PRIMO SET – Muro di Berlino, 12-9

PRIMO SET – Pareggia Trento, 6-6

PRIMO SET – Allunga Berlino, 6-3

PRIMO SET – Si parte!

18.30 – Buonasera amici di Sportface! Benvenuti alla diretta testuale di Berlino e Trento