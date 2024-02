Volley femminile, Challenge Cup 2023/2024: Akimova trascina Novara in finale. Sarà sfida contro il Nantes

Saranno Novara e Nantes a contendersi l’edizione 2023/2024 della Cev Challenge Cup femminile. Alla formazione allenata da coach Bernardi, dopo il 3-1 ottenuto al PalaIgor la scorsa settimana nella gara d’andata, serviva una vittoria contro il Wiesbaden ma bastava anche una sconfitta al tie-break per assicurarsi l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione. Il successo è arrivato, anche quest’oggi in 4 set, nella trasferta in Germania con i parziali che si sono conclusi 25-23, 22-25, 25-21, 25-21 in favore della squadra piemontese, brava soprattutto a reagire durante un terzo set in cui la partita sembrava lentamente andare nella direzione opposta. Invece la mini rimonta e la vittoria della frazione ha regalato la matematica qualificazione a Novara, che poi si è aggiudicata anche il quarto set. Regina della serata Vikta Akimova con i suoi 23 punti, con 10 per Sara Bonifacio in una serata in cui la Igor era senza Caterina Bosetti.