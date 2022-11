Tunisia-Australia, gol di Duke: colpo di testa vincente e 0-1 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 13

L’Australia è in vantaggio. Nel match contro la Tunisia, valevole per la seconda giornata del girone D dei Mondiali in Qatar 2022, gli oceanici trovano meritatamente la rete dello 0-1 e lo fanno con il solito cross dalla sinistra di Goodwin che viene leggermente deviato e arriva a Duke che la gira di testa all’angolino e fa impazzire di gioia il popolo aussie. Ecco il video della rete.