MOVIOLA – Olanda-Argentina, Dumfries ingenuo su Acuna: Messi fa gol (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 1

Momento probabilmente decisivo quello che si vive al settantatreesimo minuto di Olanda-Argentina, match valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Gli argentini attaccano sulla fascia sinistra con Acuna che rientra sul destro e viene tamponato ingenuamente da Denzel Dumfries: per lo spagnolo Lahoz non c’è nessun dubbio ed indica il dischetto, è rigore. Dagli undici metri Lionel Messi è implacabile e spiazza Noppert, è 0-2. In alto il video.