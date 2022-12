Highlights Pro Sesto-Vicenza 1-4, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 31

Il video con gli highlights e i gol di Pro Sesto, sfida valida per la 20esima giornata del girone A della Serie C 2022/2023. Vittoria convincente per la formazione veneta, che conduce i giochi fin dal primo minuto e trova tre punti nello scontro diretto grazie soprattutto alla tripletta di Stoppa. Di Bruschi e Rolfini gli altri due gol, in un pomeriggio che ha visto assegnati, e trasformati, tre rigori. Di seguito e in alto, le azioni salienti del match.

