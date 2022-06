Wta s-Hertogenbosch 2022: Alexandrova conquista il titolo, battuta in finale Sabalenka

by Antonio Sepe

Ekaterina Alexandrova- foto Ray Giubilo

La campionessa del Wta 250 di s-Hertogenbosch 2022 è Ekaterina Alexandrova. In una finale tra due giocatrici bannate da Wimbledon, la tennista russa si è imposta con un sonoro 7-5 6-0 ai danni di Aryna Sabalenka. Prestazione maiuscola da parte della numero 30 del mondo, che s’impone dopo 1h18′ cedendo una sola volta il servizio. Finale a due facce, equilibrata nella prima parte e a senso unico nella seconda. A partire dal 4-5 nel primo set, Alexandrova ha infatti inanellato un parziale di 9-0, salendo in cattedra e lasciando ferma la sua avversaria. Quinto titolo in carriera per la russa, dopo i tre a Limoges e quello più prestigioso a Shenzhen. E pensare che al primo turno si era trovata a due punti dalla sconfitta contro l’ucraina Yastremska.