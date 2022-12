Volley, Superlega 2022/2023: Milano sbanca Taranto con un 3-1 in rimonta

L’Allianz Milano sconfigge la Gioiella Prisma Taranto con il punteggio di 1-3 (25-23, 22-25, 22-25, 21-25) e ottiene la sesta vittoria in stagione. Nella partita valevole per l’undicesima giornata di andata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, i meneghini di coach Piazza rispettano il pronostico della vigilia e s’impongono in quattro set, salendo in settima posizione a quota 17 punti. Sconfitta la formazione di Vincenzo Di Pinto, che resta penultima in classifica a quota 9 punti nonostante una buona prestazione. Taranto non riesce a sfruttare il fattore campo tra le mura amiche del PalaMazzola e vede ridursi a +3 il vantaggio su Siena, ultima in classifica. Sorride invece Milano, che festeggia nel migliore dei modi l’accesso alla Coppa Italia.

LA CRONACA – Primo set gettato alle ortiche da Milano, che si trova avanti anche di cinque punti ma si disunisce nel finale. I padroni di casa invece crescono con il passare dei minuti e, trascinati da Stefani, riescono ad imporsi per 25-23. Grande equilibrio invece nella seconda frazione, in cui entrambe le squadre tentano di allungare ma non riescono a scrollarsi di dosso gli avversari. Il momento che decide il set è un parziale di 4-0 in favore di Milano maturato sul 20-20. Taranto non riesce a tenere il passo e, pur provandoci sino all’ultimo, capitola per 25-22.

Particolarmente rocambolesco il terzo set, in cui la formazione di Di Pinto è per lunghi tratti la migliore in campo. Dopo un massimo vantaggio di +4 e ad un passo dal traguardo, la luce si spegne. Milano inanella infatti un parziale di 5-0 dal 18-21 e ribalta il set proprio nel finale, spuntandola per 25-22. Il merito è soprattutto del neo entrato Melgarejo, che a suon di ace e primi tempi trascina i suoi sul 2-1. Nel quarto parziale, è ancora Milano ad essere protagonista fin dalle battute iniziali. La formazione di coach Piazza ottiene fin da subito un vantaggio considerevole e lo difende con grande intelligenza fino alla fine. La squadra di casa tenta di rientrare ed impensierisce a più riprese gli avversari, ma di fatto non va mai neppure vicina al tie-break. Il set finisce 25-21, vince Milano 3-1.

PADOVA-PIACENZA: Nell’altra sfida in programma alle ore 18:00, Piacenza espugna Padova con il punteggio di 1-3 (24-26, 17-25, 25-21, 20-25). La Gas Sales Bluenergy rispetta il pronostico della vigilia e sale al quinto posto a quota 19 punti. Nulla da fare per Padova, che lotta nel primo set ma non riesce poi a ribaltare il match nonostante un buon quarto parziale. I veneti restano dunque a quota 9 punti al penultimo posto.