Tennis, Majchrzak positivo ad un controllo anti-doping: “Shock enorme, sono innocente”

Un altro caso di positività al doping scuote il mondo del tennis. Attraverso un post sui suoi canali ufficiali, Kamil Majchrzak ha rivelato di essere risultato positivo in seguito a dei controlli in autunno. “Ho delle notizie incredibilmente tristi e difficili da condividere con tutti voi. Sono risultato positivo a dei controlli anti-doping tra ottobre e novembre – ha spiegato il tennista polacco – Innanzitutto, ci tengo a dire che non ho mai e poi mai assunto consapevolmente alcuna sostanza proibita. Attualmente non ho idea di cosa sia accaduto e questo è uno shock enorme. E’ iniziata la battaglia più difficile della mia vita, la battaglia per dimostrare la mia innocenza e tornare a praticare lo sport che amo” conclude il post.