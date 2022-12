Tennis, Becker dopo il ritorno alla libertà: “Dal carcere una lezione dolorosa”

Boris Becker torna alla libertà. L’emittente tedesca SAT.1 manderà in onda questa sera la prima intervista con il campione tedesco dopo l’uscita dal carcere dove era finito per scontare una pena per il reato di bancarotta. Il 55enne ha raccontato il tempo passato in prigione, ammettendo di aver “imparato una dura lezione, molto costosa, molto dolorosa”. Il tennista, tre volte campione di Wimbledon, è stato estradato in Germania la settimana scorsa dopo aver scontato i primi otto mesi di una condanna a 2 anni e mezzo in Gran Bretagna.