Sport in tv oggi, venerdì 25 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, venerdì 25 novembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Mattinata di sport invernali con il curling e lo sci di fondo. Continuano i Mondiali in Qatar, e nel pomeriggio spazio al tennis e alle Finals di Coppa Davis. In serata torna l’Eurolega di basket e lo sci alpino con la discesa maschile di Lake Louise. Di seguito il programma, gli orari ed i canali televisivi nel dettaglio.