E’ ancora lotta e spettacolo tra Aleksander Kilde e Marco Odermatt. Il norvegese trionfa nella discesa maschile di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023, chiudendo con il tempo di 1:42.09 una gara praticamente perfetta, ma a soli sei centesimi di distanza c’è lo svizzero, che con due errori prima del terzo intermedio e sul finale vede sfumare la vittoria e chiude secondo in 1:42.15. Altra gara dalla terza posizione con il primo podio in carriera per James Crawford che, sceso con il pettorale numero 2, chiude a quasi otto decimi dalla vetta in 1:42.88 davanti agli austriaci Matthias Mayer (+0.80) e Vincent Kriechmayr (+0.94).

Delusione in casa Italia. Matteo Marsaglia è il migliore tra gli azzurri con la sua sedicesima posizione a +1.49 dalla vetta; tanta difficoltà nel tratto iniziale per il 37enne, lontano già 55 centesimi, e altri decimi persi sul finale che lo fanno arrivare al traguardo in 1:43.58. Fatica in partenza anche per Dominik Paris, autore di una gara ben sotto le aspettative e a +1.73 dalla vetta, mentre Christof Innerhofer firma una parte ripida splendida prima di un grave errore tra il secondo e terzo intermedio che gli ha fatto perdere tutto e chiudere a +2.56. Non male Mattia Casse, che chiude a +1.84 dalla vetta, mentre Nicolò Molteni sorprende con il suo 24esimo posto nonostante i piccoli errori che lo hanno fatto chiudere a +2.01 dalla vetta. Bene anche Guglielmo Bosca che entra nei trenta con un ritardo di +2.36, e grande gara di Florian Schieder, 28esimo a +2.24. Sfiora invece la top-30 Giovanni Franzoni (2.41).

RISULTATI E CLASSIFICA PRIMI DIECI

Aleksander Kilde (NOR) 1:42.09 Marco Odermatt (SUI) +0.06 James Crawford (CAN) +0.79 Matthias Mayer (AUT) +0.80 Vincent Kriechmayr (AUT) +0.94 Romed Baumann (GER) +0.99 Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.06 Matthieu Bailet (FRA) +1.22 Niels Hintermann (SUI) +1.24 Beat Feuz (SUI) +1.24

GLI ALTRI ITALIANI

16. Matteo Marsaglia +1.49

20. Dominik Paris +1.73

22. Mattia Casse +1.84

25. Nicolò Molteni +2.01

28. Florian Schieder +2.24

30. Guglielmo Bosca +2.36

32. Giovanni Franzoni +2.41

37. Christof Innerhofer +2.56

in aggiornamento