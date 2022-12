E’ doppietta di Sofia Goggia sulle piste di Lake Louise. Dopo la vittoria di ieri, la bergamasca trionfa anche nella seconda discesa in programma sulle nevi canadesi, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023, grazie ad una parte finale pazzesca chiudendo in 1:28.96 davanti ad una incredibile Nina Ortlieb, che ha fatto tremare Sofia chiudendo a 34 centesimi in 1:29.30. Ultimo gradino del podio per Corinne Suter dopo il secondo posto di ieri con un ritardo di +0.37, davanti alla compagna di squadra Joana Haehlen (+0.59), alla slovena Ilka Stuhec e all’austriaca Mirjam Puchner, entrambe a +0.96.

In casa Italia splende una Nicol Delago in grande forma, settima con un ritardo di +1.05, mentre chiudono più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni è 12esima a +1.46, Marta Bassino porta a casa un altro bel risultato in discesa con il suo 21esimo posto a +2.12 seguita a soli tre centesimi da Nadia Delago. Nelle trenta anche Federica Brignone (+2.43), mentre Laura Pirovano non va a punti (+2.54).

RISULTATI E CLASSIFICA PRIME DIECI

Sofia Goggia (ITA) 1:28.96 Nina Ortlieb (AUT) +0.34 Corinne Suter (SUI) +0.37 Joana Haehlen (SUI) +0.59 Ilka Stuhec (SLO) +0.96 Mirjam Puchner (AUT) +0.96 Nicol Delago (ITA) +1.05 Michelle Gisin (SUI) +1.16 Ragnhild Mowinckel (NOR) +1.17 Romane Miradoli (FRA) +1.26 Kira Weidle (GER) +1.36 Elena Curtoni (ITA) +1.46

LE ALTRE ITALIANE

22. Marta Bassino +2.12

23. Nadia Delago + 2.15

28. Federica Brignone +2.43

31. Laura Pirovano + 2.54