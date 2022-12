Salto con gli sci, Tournèe Quattro Trampolini 2022 Oberstdorf: Granerud domina in qualifica, ok Bresadola

Halvor Egner Granerud si prende la scena nel round di qualificazioni valido per la Tournèe dei Quattro Trampolini 2022 ad Oberstdorf (Germania) di sci di fondo. Il norvegese ottiene infatti il miglior punteggio, 155.5, e lancia la sfida a Dawid Kubacki, secondo con 146.6. Completa il podio provvisorio lo sloveno Zajc, che precede un altro norvegese, Forfang, e i polacchi Zyla e Stoch, tutti racchiusi in poco meno di 2 punti. Per quanto riguarda i colori azzurri, tutti e tre gli atleti impegnati accedono alla gara. Si tratta di Giovanni Bresadola, 30°, Francesco Cecon, 33°, e Alex Insam, 38°.